Чиновники начали работу над повышением туристической привлекательности природно-заповедного фонда Украины

Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Украины.

«Мы начинаем новый этап комплексного сотрудничества со всеми органами государственной власти, местного самоуправления, общинами, общественными и туристическими организациями, которые видят территории национальных природных парков и биосферных заповедников своими партнерами. Экологический туризм должен стать толчком для развития рекреационного потенциала природно-заповедного фонда»,- отметил директор Департамента по вопросам заповедного дела Игорь Иваненко.

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Решение о создании соответствующей рабочей группы было принято на совещании, которое состоялось 28 июля 2016 года в Минприроды при участии вышеуказанных представителей. Во время совещания специалисты отрасли пришли к соглашению, что развивать рекреационную деятельность и туризм возможно лишь при условии комплексного подхода к решению вопроса. А для этого нужно активно начать работу над улучшением инфраструктуры и экологической среды на местах, усовершенствованием логистики и обеспечением экскурсионными кадрами.

Также принято решение разработать «дорожную карту» для развития рекреационной деятельности и туризма в национальных природных парках и биосферных заповедниках. Над ее разработкой будут работать представители Департамента по вопросам заповедного дела Минприроды и Департамента туризма и курортов Минэкономразвития при поддержке общественных организаций.

В частности, планируется сформулировать «пилотный проект», в котором отработать взаимодействие органов местной власти и национальных природных парков и биосферных заповедников с местным бизнесом и туристическими организациями и учреждениями. Кроме того будет разработана тематическая карта Украины с обозначением национальных природных парков и биосферных заповедников, как туристических объектов.

«Такое совместное сотрудничество всех органов государственной власти и представителей естественно-заповедного фонда и туристического рынка даст возможность не только обменяться опытом, но и выработать новое видение развития рекреационно-туристической деятельности в границах природно-заповедного фонда»,- отметил директор Департамента по вопросам заповедного дела Игорь Иваненко.

Также к созданию новых экологических троп, туристических маршрутов, экспозиций визит-центров и других объектов рекреационной инфраструктуры будут привлечены специалистов из местных туристических организаций, туристического бизнеса и международных экспертов для внедрения их опыта в формировании качественного туристического продукта.