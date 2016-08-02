Во многих областях Украины из-за неосторожного обращения с огнем горит сухая трава

В понедельник, 1 августа, в Одессе на перекрестке ул. Радостной и ул. Генерала Петрова в результате пожара повреждены 5 автомобильных гаражей и личное имущество владельцев, уничтожена сухая трава и мусор на открытой местности общей площадью 4 га. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Мариуполе на бульваре Шевченко горела сухая растительность, пожар угрожал распространением на рядом расположены частные гаражи. Пожар ликвидировали вчера в 18:34.

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На Ровенщине в течение 1 августа сотрудники Службы спасения трижды выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы на открытой территории общей площадью почти 3 га.

В селе Лесники Киевской области произошел пожар по улице Чапаева. Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Также три пожара произошли вчера в Житомирской области. По предварительной информации, причиной возникновения всех трех пожаров стало неосторожное обращение с огнем неизвестного лица. Все обстоятельства сейчас устанавливаются специалистами.

Напомним, в ГСЧС призвали граждан не провоцировать пожары в экосистемах.

"Выжигание сухостоя, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок в этот период могут стать причиной масштабных лесных и торфяных пожаров", - сообщают в ведомстве.