Москаль выяснил, что гослесхозы отправляли на экспорт лес по фиктивным документам

Об этом свидетельствует ответ одного из получателей украинского леса – венгерской фирмы "Erdert-Tuszer" Zrt., сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

"В адрес этой фирмы Старосамбирськое государственное лесное хозяйство (Львовская область) и Тетеревское государственное лесное хозяйство (Киевская область) отправили железнодорожные вагоны с лесом, который оформили как топливную древесину. Тогда как получатель не подписывал с указанными гослесхозами никаких контрактов, не ожидает от них лес и вообще не занимается топливной древесиной. Очевидный факт махинации", - заявил Москаль.

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Согласно сообщению, вагоны с лесом задержаны, составлены протоколы о нарушении таможенных правил, которые рассмотрит суд.

"Надеюсь, что оформленная по фиктивным документам древесина будет конфискована в доход государства, так как это уже произошло с несколькими вагонами других гослесхозов", - добавил Москаль.

Как сообщал УНИАН, 1 августа следственный отдел прокуратуры Закарпатской области начал уголовное производство по факту незаконной вырубки деревьев бука стоимостью около 1,55 млн грн.