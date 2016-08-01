На Закарпатье прокуратура расследует незаконную вырубку бука на 1,55 миллиона гривень

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, сегодня, 1 августа, следственным отделом прокуратуры начато досудебное расследование в отношении должностных лиц ГП "Великобычковское ЛОХ" Закарпатского областного управления лесоохотничьего хозяйства, которые незаконно вырубили 240 деревьев.

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"В частности установлено, что в период 2015-2016 годов, служащие предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, при проведении вырубок деревьев бука в двух кварталах Верховоднянського лесничества вырубили на 240 деревьев больше, чем было указано в лесорубном билете", - уточнили в пресс-службе.

Таким образом, по данным прокуратуры, должностные лица Великобычковского лесоохотничьего хозяйства умышленно допустили незаконную вырубку бука общей стоимостью около 1,55 млн грн.

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Действия служащих квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).

"Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года Кабмин запретил рубку в лесах и уволил руководителя Гослесагентства.