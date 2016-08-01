В ГСЧС призвали граждан не провоцировать пожары в экосистемах

Выжигание сухостоя, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок в этот период могут стать причиной масштабных лесных и торфяных пожаров, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Граждан просят не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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В течение пожароопасного периода запрещается:

- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу;

- разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, что связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются для лесохозяйственной цели;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.

Напомним, 1 августа в некоторых областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.