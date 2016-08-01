В ГСЧС призвали граждан не провоцировать пожары в экосистемах
На всей территории Украины наблюдается повышение температурных показателей и по-настоящему жаркая погода.
Выжигание сухостоя, неосторожное обращение с огнем, непогашенная спичка, окурок в этот период могут стать причиной масштабных лесных и торфяных пожаров, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Граждан просят не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.
Читайте такжеИтальянская мафия могла использовать кошек для организации лесных пожаров
В течение пожароопасного периода запрещается:
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу;
- разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, что связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются для лесохозяйственной цели;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.
Напомним, 1 августа в некоторых областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.