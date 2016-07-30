Пожар вблизи Припяти в Чернобыльской зоне ликвидирован - ГСЧС

Пожар вблизи города Припять в Чернобыльской зоне ликвидированы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 15 часов 30 июля ликвидирован пожар, возникший вблизи г. Припять», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 июля в 14.55 поступила информация о пожаре вблизи Припяти травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 3 га. В 18.20 пожар был локализован на площади 3 га.