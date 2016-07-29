Пожар в зоне отчуждения возле Припяти локализован
21:51, 29 июля 2016Природные ресурсы
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Пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в Киевской области локализован.
Пожар в зоне отчуждения локализовали / Фото ГСЧС
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре травяного настила и лесной подстилки, возникшем возле г. Припять отдельными очагами на площади около 3 га, поступило к спасателям в 14:55. Распространения огня не было.
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К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 61 человека. Для осуществления разведки и тушения пожара привлекли 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.
В 18:20 минут пожар локализован. На месте пожара работает оперативно-координационный центр.
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