Пожар в зоне отчуждения возле Припяти локализован

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре травяного настила и лесной подстилки, возникшем возле г. Припять отдельными очагами на площади около 3 га, поступило к спасателям в 14:55. Распространения огня не было.

Читайте такжеПосле трех суток борьбы с огнем пожар в Чернобыльской зоне потушили (фото)

К тушению пожара привлекли 10 единиц техники и 61 человека. Для осуществления разведки и тушения пожара привлекли 2 самолета Ан-32П и вертолет Ми-8.

В 18:20 минут пожар локализован. На месте пожара работает оперативно-координационный центр.