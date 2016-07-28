На Львовщине обнаружили более 600 кубометров незаконно вырубленной древесины (фото)

По заключению профильных специалистов, 130 кубических метров из нее - древесина ценных пород, включая дуб, пихту, лиственницу, передает пресс-служба СБУ.

На большую часть обнаруженной древесины владельцы пилорам не смогли предоставить никаких документов.

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"На остальных была маркировка, которая не соответствует данным, внесенным дельцами в электронный учет лесопродукции. Сотрудники спецслужбы установили, что одна из пилорам вообще не имела разрешительных документов для деятельности", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины.