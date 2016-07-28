Минэкологии планирует до 2020 года увеличить территорию природно-заповедного фонда вдвое

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак на брифинге в Киеве.

“Наш приоритет - увеличение этих территорий (природно-заповедного фонда - УНИАН) минимум в два раза на период до 2020 года”, - сказал он.

По словам Семерака, министерство стремится к среднеевропейскому показателю размера природно-запеведного фонда на уровне 18% от территории страны.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года Германия подтвердила предоставление Украине гранта в размере 14 миллионов евро на реализацию проекта «Поддержка природно-заповедных территорий Украины». В апреле 2015 года Министерство экологии и природных ресурсов Украины подписало соглашение о финансовом сотрудничестве, а также финансовый договор с представителями Германии.

20 мая 2016 года Минэкологии инициировало конкурсный отбор на должности директоров 13 национальных парков. В начале июля ведомство завершило прием документов от претендентов на должности директоров. Смена руководства парков была вызвана результатами проверки Минэкологии деятельности парков Карпатского региона.

7 июля 2016 года Киевсовет ввел 10-летний мораторий на вырубку зеленых насаждений в границах природно-заповедного фонда столицы.