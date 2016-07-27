Порошенко подписал указ о создании в Полтавской области дендропарка "Криворудский"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указом объявляется ряд территорий и объектов природного заповедного фонда заказниками и памятниками природы общегосударственного значения, изменяются границы определенных территорий и объектов природного заповедного фонда, а также создается в пределах села Кривая Руда Семеновского района Полтавской области дендрологический парк общегосударственного значения "Криворудский".

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Территорию дендрологического парка "Криворудский" согласовано в установленном порядке включение 12 гектаров земель коммунальной собственности, которые находятся в постоянном пользовании коммунального учреждения "Рекреационный центр "Криворудский" Полтавского областного совета.

В пресс-службе отметили, что реализация указа позволит сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие, уникальные и особо ценные природные комплексы, будет способствовать улучшению экологического состояния окружающей природной среды в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской и Черкасской областях.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко назвал крайне неудовлетворительной работу правоохранительных органов Закарпатской области и призвал их прекратить вырубку лесов.