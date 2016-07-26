Лабораторные анализы выявили увеличение потребления кислорода и превышение содержания железа в реке Стугна

Как сообщает пресс-служба Госэкоинспекции Украины, по результатам гидрохимических и токсикологических определений в трех пробах поверхностных вод реки Стугна отделом инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции Украины было выявлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных для водоемов хозяйственно-бытового использования, по показателю химическое потребление кислорода – от 2,4 до 2,8 раза.

Также в пробе воды, отобранной в реке Стугна в 500 метрах ниже канализационной насосной станции завода "Кристалл", зафиксировано превышение железа в целом в 2,6 раза и установлено присутствие в воде хронической токсичности.

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Как сообщал УНИАН, в середине июля появилась информация, что на Киевщине в реку Стугна попало неизвестное вещество, в результате чего вода покраснела и пахла ацетоном.

Позже стало известно, что вероятным источником загрязнения реки Стугна в Киевской области стали выбросы одного из предприятий, которое арендует площади на заводе "Холодильник".