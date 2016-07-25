Минприроды обрабатывает данные о размере потерь в результате аннексии Крыма и оккупации части Донбасса
В Министерство экологии и природных ресурсов Украины начала поступать информация от Государственной экологической инспекции, Государственной службы геологии и недр, Государственного агентства водных ресурсов относительно имущественных потерь объектов государственной собственности, расположенных на территориях Крымского полуострова и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Как сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, согласно поручению от 8 июля 2016 г.№41/1-д указанные службы продолжают присылать и совместно с Министерством экологии и природных ресурсов обрабатывать данные относительно объектов государственной собственности, принадлежащих к сфере управления соответствующих органов центральной исполнительной власти, которые расположены на территории аннексированной АР Крым и оккупированных частях Донбасса.
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Обобщенные данные относительно имущественных потерь и дальнейшие шаги по защите государственных интересов в судебных инстанция будут обязательно обнародованы, обещают в пресс-службе.
В министерстве также напомнили, что 27 мая на заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде Украина инициировала принятие резолюции по защите окружающей среды в районах проведения вооруженных конфликтов.
Как сообщал УНИАН, по подсчетам украинских властей, в результате аннексии Крыма Россия нанесла убытков Украине на сумму более 1 трлн гривень без учета территориальных потерь и частной собственности.