Луценко: проведены обыски в деле продажи украинского леса под видом дров

"Сегодня новый прокурор Львовщины провел более десятка обысков у работников лесхозов области. Наконец привлекаются к ответственности те, кто под видом дров продает в ЕС украинский лес - кругляк", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

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"Формальные убытки в деле - 6,5 млн", - назвал сумму генпрокурор.

"Реально речь идет о экоцид Карпат. Под нож пускают столетние ели, которые оформляют как дрова", - подчеркнул Луценко.

"Поэтому задача #1 назначенного сегодня нового прокурора Закарпатья и его западноукраинских коллег - остановить контрабанду леса", - заявил он.