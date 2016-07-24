Луценко: проведены обыски в деле продажи украинского леса под видом дров
04:54, 24 июля 2016Природные ресурсы
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о борьбе правоохранителей с экоцидом Карпат.
Луценко: Под нож пускают столетние ели, которые оформляют как дрова / Фото УНИАН
"Сегодня новый прокурор Львовщины провел более десятка обысков у работников лесхозов области. Наконец привлекаются к ответственности те, кто под видом дров продает в ЕС украинский лес - кругляк", - написал Луценко на своей странице в Facebook.
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"Формальные убытки в деле - 6,5 млн", - назвал сумму генпрокурор.
"Реально речь идет о экоцид Карпат. Под нож пускают столетние ели, которые оформляют как дрова", - подчеркнул Луценко.
"Поэтому задача #1 назначенного сегодня нового прокурора Закарпатья и его западноукраинских коллег - остановить контрабанду леса", - заявил он.
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