Проведен ряд обысков у причастных к незаконным порубкам леса на Львовщине, 5 лицам сообщено о подозрении

Как сообщает прокуратура Львовщины, в ходе проведения обысков изъяты документы, касающиеся осуществления хозяйственных операций, печати несуществующих предприятий, документы на право собственности на объекты недвижимости, черновые записи относительно распределения лесопродукции.

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За совершенные преступления пяти должностным лицам лесхозов, а именно двум директорам, лесничему и двум мастерам леса сегодня сообщено о подозрении и сейчас судом им избираются меры пресечения, также налагается арест на их имущество (дома, земельные участки и автотранспорт). В отношении других также готовятся материалы для сообщения о подозрении в совершении преступлений.

В частности, разоблачены действующий и бывший директоры Турковского "Галсельлеса", которые в 2014-2015 годах организовали схему проведения незаконных порубок леса. Убытки от такой деятельности составили более 6,5 миллиона гривень. Речь идет о вырубке более 1 тысячи кубометров леса Карпатского региона области (16 вагонов древесины), проведение которой не предусматривалось законодательством, поскольку возраст деревьев не позволял это проводить, а полнота их насаждения была ниже минимально допустимой нормы. Обоим директорам лесохозяйства сообщено о подозрении в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что нанесло существенный вред охраняемым законом правам.

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Одновременно сообщено о подозрении в служебной халатности лесничему и двум мастерам леса Бусского лесохозяйства, которые на протяжении года на закрепленных территориях скрывали незаконные порубки 145 деревьев дуба и сосны на общую сумму более 1 миллион гривень.

Кроме того, в течение последней недели было сообщено о подозрении еще двум лесникам Старосамборского "Галсельлеса", которые, выполняя обязанности по охране и защите лесов на закрепленных территориях, допустили растрату леса на сумму более 100 тысяч гривень (ст.191 ч.1 УКУ).