Луценко о вырубке лесов: Экоцид в Карпатах закончится наводнениями и экологическими катастрофами

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры, об этом он заявил сегодня в ходе рабочей поездки на Закарпатье, представляя коллективу прокуратуры области нового руководителя Владимира Гаврилюка.

На представлении присутствовал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, руководители органов местной власти, местного самоуправления и правоохранительных органов, представители средств массовой информации.

Генеральный прокурор оценил работу правоохранительных органов региона как крайне неудовлетворительную. В частности, он выразил возмущение, что ни одного коррупционного преступления не раскрыто в сфере охраны окружающей среды; в банковской сфере такая же ситуация; почти в пять раз уменьшилось количество разоблачений правонарушений в бюджетной сфере; сложной остается ситуация с отклонением апелляционных жалоб и др.

В то же время Луценко отметил, что на бумаге можно сделать вывод, что в регионе полностью преодолена коррупция и преступность - ни за одно преступление не было уволенных с занимаемой должности.

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«Стыдно наблюдать в таком замечательном регионе все, что творится на Карпатских холмах. Фактически это экоцид. Деревья массово вырубаются и Карпаты превращаются в пустошь. Все прекрасно понимают, чем это закончится: и наводнениями, и экологическими катастрофами», - подчеркнул генпрокурор.

Он назвал приоритетом решение этого важного вопроса и обратился к представителям всех правоохранительных органов региона с призывом прекратить вырубку лесов.

По информации Луценко, ежедневно из трех районов региона вывозятся от 70 до 100 машин древесины.

«Насколько мне говорят, таможня их не принимает, но вагоны идут дальше», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Ужгороде Луценко представил коллективу прокуратуры Закарпатской области нового руководителя - Владимира Гаврилюка.

Предыдущий прокурор Закарпатской области Владимир Янко, который занимал данную должность с января 2014 года, 19 июля был представлен как новый прокурор Луганской области.