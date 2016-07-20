В одесской Аркадии горят прибрежные склоны (фото)

Пожар ликвидируют сотрудники ГСЧС. Пострадавших нет.

В Одессе, сегодня, 20 июля, на склонах в Аркадии загорелась сухая трава. Читайте такжеПосле трех суток борьбы с огнем пожар в Чернобыльской зоне потушили (фото) Площадь возгорания довольно обширная, часть побережья задымлена, сообщат «7 телеканал». Ветер сносит дым на улицу Гагаринское плато. Пожар ликвидируют сотрудники ГСЧС. Пострадавших нет. Напомним, 6 июля возле Аркадийского Дворца также загорелась трава.

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