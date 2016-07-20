В одесской Аркадии горят прибрежные склоны (фото)
12:59, 20 июля 2016Природные ресурсы
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Пожар ликвидируют сотрудники ГСЧС. Пострадавших нет.
Пожар ликвидируют сотрудники ГСЧС / Фото 7kanal.com.ua
В Одессе, сегодня, 20 июля, на склонах в Аркадии загорелась сухая трава.
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Площадь возгорания довольно обширная, часть побережья задымлена, сообщат «7 телеканал».
Ветер сносит дым на улицу Гагаринское плато. Пожар ликвидируют сотрудники ГСЧС. Пострадавших нет.
Фото 7kanal.com.ua
Фото 7kanal.com.ua
Фото 7kanal.com.ua
Фото 7kanal.com.ua
Фото 7kanal.com.ua
Напомним, 6 июля возле Аркадийского Дворца также загорелась трава.
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