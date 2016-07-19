Покрасневшая Стугна с мертвой рыбой: расследование установило источник загрязнения

Как сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, 15 июля в управление службы в Васильковском районе поступило сообщение о загрязнении русла реки Стугна неизвестным веществом розово–красного цвета и массовой гибели всех видов рыбы, которые были в реке.

Сразу после поступления сообщения была создана рабочая группа из представителей местной власти, управления Госпродпотребслужбы в Васильковском районе, Государственной экологической инспекции и Национальной полиции, которая выехала для отбора проб воды, погибшей рыбы и установления предварительных причин загрязнения.

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Специалисты отобрали пробы рыбы и воды в разных местах: в русле реки Стугна после шлюзов; в сточной канаве, которая выходит из бывшего завода «Холодильник» и впадает в реку Стугна; непосредственно из сточного коллектора завода; реки Васильковка, где впадает сточный коллектор; на входе на территорию сточного коллектора; на входе на территорию завода с реки Васильковка. Все пробы отобраны в сопровождении сотрудника Васильковского КП «Водоканал». Также в присутствии представителей полиции отобраны пробы на территории бывшего завода «Холодильник».

Весь отобранный материал направлен в Региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины в Киевской области на исследование.

«Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах воды и рыбы выявлена общая токсичность, превышение содержания аммиака, сероводорода и пестицидов: Протиоконазола и его метаболитов Протиоконазол-дестио, Металаксила М, Флудиоксонила, Эфира фосфата, Имидаклоприда», - сказано в сообщении.

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Предварительным расследованием установлено, что вероятным источником загрязнения стали выбросы одного из предприятий, которое арендует площади на заводе «Холодильник». Сейчас этим вопросом занимается полиция, которая в связи с загрязнением реки открыла уголовное производство.

«После получения всех результатов исследования и проведения полного расследования общественность будет проинформирована дополнительно», - отмечает ведомство.

Госпродпотребслужба также рекомендует населению воздержаться от купания в Стугне и вылова рыбы до стабилизации экологической ситуации.