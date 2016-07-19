Прокуратура требует вернуть государству почти 15 га леса из незаконной собственности экс-регионала

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в 2004 году Киевская областная госадминистрация, нарушая требования земельного и лесного законодательства, изъяла из постоянного пользования государственного лесохозяйственного объединения "Киевлес" земельные участки лесного фонда общей площадью 14,8 га.

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В дальнейшем эти земли были переданы двум организациям в долгосрочное пользование сроком на 49 лет для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных строений и сооружений на территории Украинского городского совета Обуховского района.

Впоследствии в 2008 году Обуховская райгосадминистрация передала указанные земельные участки в собственность 123 гражданам, которые на основании гражданско-правовых сделок отчуждали их в пользу одного из юридических лиц-арендаторов, конечным бенефициаром которого является экс-депутат от Партии регионов.

Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура Киевской области обратилась в суд с требованием истребования указанных земельных участков из чужого незаконного владения и возвращении их к землям лесного фонда.