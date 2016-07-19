После трех суток борьбы с огнем пожар в Чернобыльской зоне потушили (фото)
09:16, 19 июля 2016Природные ресурсы
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Пожар в Чернобыльской зоне, вспыхнувший 16 июля, ликвидирован.
Пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован / ГСЧС
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«В 7 ч 45 мин 19 июля пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован», - говорится в сообщении.
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К работам привлекались от ГСЧС 20 единиц техники, а также 108 человек личного состава.
Как сообщалось, 16 июля около 01.30 на территории ГСП «Северная Пуща» в районе станции Янов Лубянского лесничества вблизи села Буряковка возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га.
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