После трех суток борьбы с огнем пожар в Чернобыльской зоне потушили (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«В 7 ч 45 мин 19 июля пожар в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения ликвидирован», - говорится в сообщении.

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К работам привлекались от ГСЧС 20 единиц техники, а также 108 человек личного состава.

Как сообщалось, 16 июля около 01.30 на территории ГСП «Северная Пуща» в районе станции Янов Лубянского лесничества вблизи села Буряковка возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га.