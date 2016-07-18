На Киевщине в реку Стугна попало неизвестное вещество: вода покраснела и пахнет ацетоном - СМИ

В городе Васильков, недалеко от Киева, река Стугна приобрела ярко-красную окраску. Об этом сообщает "Сегодня".

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций Василькова журналистам заявили, что ситуация под контролем.

Читайте такжеВоды Остра, где массово погибла рыба, не оказывают отрицательного на состояние Десны - Госэкоинспекция"Мы взяли пробы воды и ждем выводов специалистов, что именно стало причиной загрязнения реки. Дальше – будем принимать меры. Красное пятно ушло в русло реки. Рыбаки уже выловили дохлую рыбу. Ее не так много – пару ведер. Причина загрязнения, скорее всего, закрытое в данный момент предприятие, откуда местные жители заметили утечку неизвестной жидкости. Этим вопросом сейчас занимается полиция, выясняя, что именно попало в реку. Мы же предупредили граждан о временном запрете на купание в реке, раздали людям листовки", – сообщили в отделе по вопросам ЧС Василькова.

Животные, в частности, коровы и птицы, продолжают пить воду из реки. Но пока в отделе нет информации об отравления среди людей и животных.

По информации издания, полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 242 (Нарушение правил охраны вод). В пресс-службе полиции сообщили, что проводят расследование.

Местные жители указывают на одно из предприятий. Там возьмут пробы воды и проведут расследование, умышленно ли она была загрязнена.