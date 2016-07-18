Активисты обратились к Минэкологии, сообщив об угрозе от зарослей водяного ореха

Общественные активисты и представители науки просят Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство рыбного хозяйства Украины проредить заросли этого растения.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

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"Рыболовная общественность обратилась в Министерство экологии и природных ресурсов, Агентство рыбного хозяйства Украины, а также в Институт ботаники и Институт гидробиологии Академии наук Украины с официальным письмом, в котором обратила внимание на остроту этой проблемы и призвала незамедлительно разработать план мелиоративных мероприятий по прореживанию зарослей водяного ореха, но ответа пока не получила", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что из-за внесения в Красную книгу сегодня водяной орех занимает тысячи гектар акватории водохранилищ Днепровского каскада и речных заливов. В частности, по данным ассоциации, заросли растения затянули более 20 квадратных километров Киевского водохранилища.

Водяной орех препятствует развитию фитопланктона - генератора растворенного в воде кислорода, без которого невозможна жизнь водных организмов. Под зарослями ореха из-за отсутствия кислорода не живут никакие водные организмы. Затянув природные нерестилища, растение не дает рыбе нереститься. Осенью вся масса ореха опускается на дно и там гниет, что становится причиной зимнего удушья рыбы.

Как сообщал УНИАН, в этом году участились случаи массового замора рыбы в реках Украины. Особо остро эта проблема стоит в Полтавской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях (в частности, реки Случь, Хомора, Коник, Сула, Остер). По словам главы Государственной экологической инспекции Украины Андрея Заики, отравление рек происходит из-за попадания в них в большом количестве пестицидов и сливов промышленных и коммунальных предприятий. Заика считает, что местные власти могли бы избежать этой проблемы, если бы установили нормы охраны окружающей среды для предприятий, в частности, границы природоохранных полос вдоль берегов рек, на которых нельзя размещать производство и которые нельзя обрабатывать.