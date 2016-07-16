Зона отчуждения снова горит: с огнем борются пожарные и авиация
В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения в районе бывшего населенного пункта Буряковка отдельными очагами на площади до 15 гектаров горят лесная подстилка и кустарники.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, угрозы объектам, расположенным на территории Зоны отчуждения, нет.
К работам привлечены пожарно-спасательные подразделения и пожарная авиация ГСЧС и работники лесного хозяйства «Чернобыльская пуща».
Всего работает 20 единиц техники и 81 человек, в том числе от ГСЧС 12 единиц техники и 51 человек личного состава, вертолет МИ-8 с водосливным устройством и 3 самолета АН-32П.
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На месте пожара развернут штаб во главе с заместителем начальника Главного управления ГСЧС в Киевской области.
Радиационный фон в Зоне отчуждения находится в пределах нормы и составляет в среднем 0,3-0,4 мкЗв/ч (безопасный уровень радиационного фона до 0,5 микрозиверт в час).