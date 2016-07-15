Воды Остра, где массово погибла рыба, не оказывают отрицательного на состояние Десны - Госэкоинспекция

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию.

«Негативного воздействия вод р. Остер на состояние р. Десна не происходит», - отмечается в сообщении.

Также в ведомствах заверили, что состояние Десны остается стабильным для соответствующего периода – гидрохимические показатели находятся в пределах нормируемых.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, по данным отдела инструментально-лабораторного контроля, в отобранных пробах вод реки Остер вблизи пгт Козелец и города Остер содержание растворенного кислорода фиксируется на уровне 6-7 мг/куб.дм, что соответствует установленным нормативам для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Продолжается наблюдение и кризисный мониторинг за ситуацией.

Читайте такжеВ КГГА уверяют, что мор рыбы в Остре не повлиял на показатели питьевой воды в столице

Как сообщал УНИАН, 1-3 июля в Остре вблизи села Гламазды Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в Черниговской области это явление объяснили естественными процессами, которые были вызваны значительными ливнями с последующим повышением температуры, что вызвало в реке процессы гниения и недостатка кислорода.

По факту гибели рыбы в реке Остер открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). СЭС рекомендует жителям сел вблизи реки Остер ограничить употребление воды из колодцев, в реке запрещено купаться и даже мыть руки, фрукты или овощи.

12 июля в Черниговской облгосадминистрации заявили об улучшении экологического состояния реки Остер. По данным Госводагентства, в результатах анализов, отобранных 11 июля в створах Остра вблизи села Даневка, зафиксировано незначительное уменьшение показателей содержания железа общего, аммоний-ионов, фосфат-ионов.