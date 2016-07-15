Ущерб парку "Нижнесульский" из-за загрязнения Сулы оценили в 12 миллионов
По предварительным оценкам, в результате загрязнения акватории реки Сула национальному природному парку «Нижнесульский» причинен ущерб на общую сумму около 12 миллионов гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.
Сотрудниками парка совместно со специалистами Госэкоинспекции в Полтавской области проведено натурное обследование акватории и прибрежной полосы Сулы и осуществляется постоянный мониторинг экологического состояния реки. Также проводятся мероприятия по сбору и утилизации мертвой рыбы, отобраны образцы рыбы и воды для последующих анализов и установления причин ее гибели.
«Всего собрано и утилизировано около 500 килограммов рыбы», - говорится в сообщении.
Кроме того, ограничен доступ для купания, отдыха и употребления водных живых биоресурсов.
С целью установления и привлечения к ответственности виновных в загрязнении Сулы лиц в пределах парка собраны и переданы в правоохранительные органы соответствующие материалы, добавили в Минприроды.
Напомним, 1 июля на территории НПП «Нижнесульский» в районе села Малоселецкое Оржицкого района Полтавской области были выявлены факты загрязнения Сулы и гибели рыбы.
Глава Государственной экологической инспекции Андрей Заика заявил, что в отравлении рек пестицидами, сбросами промышленных и коммунальных предприятий, что привело к массовой гибели рыбы в этом году в северных и центральных областях Украины, виноваты местные органы власти, поскольку они не устанавливают нормы охраны окружающей среды для предприятий.