В Индии посадили 49 миллионов деревьев за сутки

Изначально организаторы масштабной акции планировали посадить 50 миллионов деревьев. Но даже то, что они не достигли этой цели, не помешало им попасть в книгу рекордов Гиннесса, сообщает NV.ua.

Индийцы существенно превзошли предыдущий рекорд, установленный жителями Пакистана в 2013-м году. Тогда они посадили порядка 850 тысяч деревьев за раз.

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"Мир, наконец, осознал необходимость серьезных усилий, чтобы снизить уровень вредных выбросов и смягчить последствия климатических изменений в мире", - говорит главный министр штата Уттар-Прадеш Акхилеш Ядав.

В Индии остро стоит проблема загрязнения воздуха. В стране находится 13 из 20 самых загрязненных городов мира. Волонтеры, участвовавшие в рекордной акции, надеются, что высадка деревьев поможет привлечь внимание общества к проблеме загрязненного воздуха.

Посадка новых деревьев в стране продолжится. Правительство Индии планирует потратить на это $6,2 миллиарда.