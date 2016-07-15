В Индии посадили 49 миллионов деревьев за сутки
Всего за сутки 800 тысяч жителей индийского штата Уттар-Прадеш посадили 49,3 миллиона деревьев, побив прошлый мировой рекорд, принадлежавший пакистанцам.
Изначально организаторы масштабной акции планировали посадить 50 миллионов деревьев. Но даже то, что они не достигли этой цели, не помешало им попасть в книгу рекордов Гиннесса, сообщает NV.ua.
Индийцы существенно превзошли предыдущий рекорд, установленный жителями Пакистана в 2013-м году. Тогда они посадили порядка 850 тысяч деревьев за раз.
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"Мир, наконец, осознал необходимость серьезных усилий, чтобы снизить уровень вредных выбросов и смягчить последствия климатических изменений в мире", - говорит главный министр штата Уттар-Прадеш Акхилеш Ядав.
В Индии остро стоит проблема загрязнения воздуха. В стране находится 13 из 20 самых загрязненных городов мира. Волонтеры, участвовавшие в рекордной акции, надеются, что высадка деревьев поможет привлечь внимание общества к проблеме загрязненного воздуха.
Посадка новых деревьев в стране продолжится. Правительство Индии планирует потратить на это $6,2 миллиарда.