Госрыбагентство планирует значительное увеличение производства форели

Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства со ссылкой на главу рабочей группы по разработке этой программы, вице-президента Украинского аквакультурного союза Олега Божика.

«В Украине появится программа развития форелеводства, ее цель - в 5-летний срок увеличить производство украинской форели до 10 тыс. тонн. По данным Украинского аквакультурного союза, сегодня в Украине производится до 1,5 тонн форели в год», - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, в 2015 году в Украину было импортировано 3,6 тыс. тонн форели из Норвегии, Дании, Чили, но Украина имеет большой потенциал для выращивания форели на своей территории.

«Природные условия Украины, а именно наличие источников с температурой воды около 10°С, которых много на территории Западной Украины, Черкасской, Черниговской, Харьковской областей, позволяют увеличить производство форели в разы», - цитирует Божика пресс-служба.

По его словам, рыбопродуктивность форели на единицу площади водной глади значительно превышает этот показатель для многих других видов рыб.

«Например, с 1 га водной глади мы получим лишь 1,5 тонны карпа и 500 тонн форели» - отметил Божик.

В пресс-службе также сообщили, что разработка программы развития форелеводства начнется в июле. Она будет предполагать развитие селекционно-племенной работы в форелеводстве (чтобы фермерам не приходилось завозить малек из-за границы), урегулирование правил расположения форелеводческих ферм на безопасном расстоянии от полей и вредных производств, а также повышение квалификации фермеров-форелеводов.

Как сообщал УНИАН, правительство подало в Верховную Раду документы на ратификацию соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении 400 млн евро на поддержку малого и среднего производителя зерновых и масличных, а также на проекты по аквакультуре.