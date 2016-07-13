"Карпатская резня": журналисты создали интерактивную карту вырубок лесов

На основе спутниковых фото украинских Карпат журналисты создали карту вырубки лесов в Карпатах за последние 5 лет.

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Как говорится в описании к карте, красным цветом обозначены территории, которые алгоритм определил как вырубки, совершенные в течение четырех лет — с лета 2011-го до июня 2015 года.

"Для анализа свежих вырубок на территории Карпат мы использовали спутниковые фотографии Landsat 8 (от 5 июня 2015 года) и Landsat 7 (от 20 июля и 21 августа 2011 года). Еще одно изображение Landsat 7 (от 22 августа 2000 года) мы использовали, чтобы продемонстрировать, как изменились масштабы сплошных вырубок за последние 15 лет. Наш анализ дает лишь приблизительную оценку уничтожения лесов", - поясняют авторы.

Общая площадь леса в четырех горных областях составляет 2,2 миллиона гектаров. Это почти четверть от всех лесов страны.