В отравлении рек в Северной и Центральной Украине виновны местные власти – глава Госэкоинспекции

Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Заика.

«Проблема, с которой мы столкнулись сегодня, – это в первую очередь вина местных органов власти, потому что они на своих территориях, независимо от того, сельские это или городские советы, делают то, что им нравится. Почему не устанавливаются границы природоохранных полос? Потому что там, где нет правил, никого нельзя наказать», – сказал Заика.

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Он подчеркнул, что, согласно законодательству, местные власти должны устанавливать границы природоохранных полос, на которых нельзя размещать производство и которые нельзя обрабатывать. Игнорирование этих правил привело к тому, что в реки попадают загрязняющие вещества.

По словам Заики, особо остро эта проблема стоит в Полтавской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года в Барановском районе Житомирской области после непродолжительной стабилизации экологической ситуации снова были загрязнены реки Случь и Хомора. Вода в них потемнела и приобрела неприятный резкий запах.

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Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области объявило чрезвычайную ситуацию природного характера объектового уровня, связанную с массовой гибелью водных биоресурсов: рыбы, моллюсков, водной растительности и других водных организмов. Соответствующие службы проводили обеззараживание и меры по недопущению распространения загрязнения на другие территории.

По версии Житомирской облгосадминистрации, загрязнение рек произошло в результате несанкционированного сброса отходов производства Понинковским картонно-бумажным комбинатом (г. Понинка, Хмельницкая обл.) в реку Хомора, которая является притоком реки Случь, а также вследствие ненадлежащей работы очистных сооружений в городе Полонное.

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак предложил установить для Понинковского картонно-бумажного комбината счетчики выбросов, попадающих в бассейн реки Случь, и обнародовать данные об объемах таких выбросов на сайте Минэкологии.

Кроме того, Семерак признал неэффективной нынешнюю систему контроля за соблюдением природоохранного законодательства и сообщил, что для изменения ситуации начато реформирование Государственной экологической инспекции.