Минэкологии предлагает учредить должность "экологического шерифа"

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии, ссылаясь на слова министра Остапа Семерака.

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«Планируется отменить экологический контроль в таможенной зоне, ввести автоматизированную и открытую систему реестров природопользователей и опасного производства, а также передать определенные функции на места и ввести там общественную должность «экологического шерифа», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также Семерак подчеркнул важность приоритета соблюдения требований Парижского протокола о низкоуглеродистом развитии и переходе к мониторингу выбросов в режиме онлайн.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Семерак заявил, что одним из приоритетов деятельности Минэкологии является создание интегрированной новой экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, к концу 2016 года.

По словам Семерака, правительство должно интегрировать в новую инспекцию контролирующие функции от Государственной службы геологии и недр, Государственного агентства рыбного хозяйства, Государственного агентства лесных ресурсов и Государственной инспекции сельского хозяйства.

Глава Минэкологии отметил, что до середины июля его ведомство планирует подготовить первые проекты документов, которые будут регламентировать работу новой экоинспекции.

8 июля 2016 года Семерак предложил для «Понинковского картонно-бумажного комбината» установить счетчики выбросов, которые попадают к бассейну реки Случь, и обнародовать данные о объемы таких выбросов на сайте Минэкологии.

13 июля Минэкологии сообщило, что выявило около 10 органов исполнительной власти, которые выполняют дублирующие функции госнадзора и контроля в природоохранной сфере.