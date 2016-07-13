Минэкологии выявило около 10 госорганов с дублирующими функциями госнадзора в природоохранной сфере

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его главу Остапа Семерака.

"Мы идентифицировали около 10 органов исполнительной власти, которые имеют дублирующие функции государственного надзора (контроля) в природоохранной сфере. Это также снижает эффективность работы государственных ведомств. Кроме того, отсутствует связь между системой мониторинга за состоянием окружающей среды и осуществлением государственного надзора", - цитирует Семерака пресс-служба.

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Пресс-служба отметила, что Минэкологии призывает отечественный бизнес переходить на современные экологичные технологии.

"Постоянно выступаю за экологизацию технологий, убеждаю представителей бизнеса отказываться от устаревшей неэффективной системы и призываю переходить на современные экономные технологии. Кроме того, каждый гражданин Украины должен иметь круглосуточный доступ к информации по выбросам в атмосферу или сбросам в воду загрязняющих веществ субъектами хозяйствования", - добавил министр.

Напомним, ранее Семерак упрекнул Госэкоинспекцию в занижении нормы выбросов загрязняющих веществ в воду и атмосферу.