Мор рыбы в Остре: в Черниговской ОГА заявили об улучшении экологического состояния реки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель начальника Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины Вадим Потапенко.

По его словам, в результатах анализов, отобранных 11 июля в створах Остра неподалёку от села Даневка, зафиксировано незначительное уменьшение показателей содержания железа общего, аммоний-ионов, фосфат-ионов.

«Содержание растворенного кислорода увеличился в среднем в два раза, что свидетельствует об улучшении ситуации на данном участке реки», - утверждает Потапенко.

Он также отметил, что вода в реке уже не имеет такого насыщенного темного цвета и постороннего запаха.

Причинами возникновения экологического бедствия черниговские экологи называют, по-прежнему, природные процессы и влияние на них человека. Также экологи отмечают, что подобная проблема возникла на водоемах в других регионах, в частности, в Полтавской и Сумской областях - в реке Сула, в Житомирской области — в реках Случь и Хомора.

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Местные жители не исключают, что в воду Остра попали неочищенные стоки нежинских очистных сооружений, ведь один из шлюзов является незаполненным, а значит вода из него, по мнению людей, была слита, чтобы скрыть следы. Ранее летом этого никогда не делали.

«Причина может быть в том, что ниже по течению в Остер впадает Вюница, в которую сбрасывают воду нежинские очистные сооружения. В случае загрязнения Остра в этом месте, воду могли слить для того, чтобы смыть следы», - сказал черниговским журналистам житель Козельца Анатолий Гуц.

Представители власти, как на уровне Черниговской ОГА, так и Нежинского горсовета эту информацию отрицают, объясняя гибель рыбы в реке исключительно природными процессами.

Как сообщал УНИАН, 1-3 июля в реку Остер неподалёку от с. Гламазды Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в Черниговской области это явление объяснили природными процессами, которые вызваны значительными ливнями с последующим повышением температуры, что вызвало в реке процессы гниения и недостатка кислорода.

По факту гибели рыбы в реке Остер открыто уголовное производство по ч.2 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). СЭС рекомендует жителям сел возле реки Остер ограничить употребление воды из колодцев, в реке запрещено купаться и даже мыть руки, фрукты или овощи.

6 июля в Минприроды заявили, что в реке Остер зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций железа, аммония и фосфат-ионов.