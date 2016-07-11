Начальник Госэкоинспекции Ивано-Франковщины уволен из-за уничтожения лесов Карпат

Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, говорится на сайте министерства.

Министр убежден, что кадровое решение по Ивано-Франковской области, принятое на основании "совершения государственным служащим дисциплинарного проступка", станет показательным примером для всей системы Госэкоинспекции.

"Как я и обещал во время посещения Национальных природных парков Карпатского региона, уволен руководитель Госэкоинспекции Ивано-Франковской области господин Стефурак. Это принципиальная позиция: люди, которые из-за своей деятельности или бездеятельности вредят природе страны, не должны иметь отношения к государственным органам, которые призваны защищать природу", - отметил Семерак.

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Глава министерства также отметил, что ситуация, которая сложилась в Ивано-Франковской области, не является исключением. Он не исключает кадровых перестановок в системе Госэкоинспекции и в других регионах Украины.

"Каждый случай знаю. Выводы не заставят себя ждать. Понимаю, что не всем нравится темп реформ, но я не буду пренебрегать качеством. Реформа Госэкоинспекции состоится при любых обстоятельствах", - резюмировал министр.

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В пресс-службе министерства напомнили, что Семерак дал поручение уволить руководителя Госэкоинспекции в Ивано-Франковской области Игоря Стефурака после пребывания с рабочей поездкой в Национальном природном парке (НПП) "Гуцульщина" в Косовском районе Ивано-Франковской области и осмотра проблемных территорий парка, где осуществляются незаконные рубки лесов в границах природно-заповедного фонда без получения соответствующих лимитов.

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Тогда Семерак отметил, что незаконная и неконтролируемая вырубка Карпатских лесов может привести к экологической катастрофе в регионе, в результате которой могут начаться оползни, массовые наводнения, уничтожение краснокнижных видов животных и растений и создание реально угрожающей ситуации для населения.

Как сообщал УНИАН, в мае 2016 года министр экологии Остап Семерак подписал приказ, которым запретил вырубку лесов в заповедниках и национальных природных парках.