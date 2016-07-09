В Черниговской ОГА ситуацию на реке Остер считают контролируемой

Как сообщает департамент информационной политики и связей с общественностью ОГА, по результатам проведенных в конце этой недели гидрохимических анализов проб воды содержание растворенного кислорода по реке Остер возле села Гламазди повысилось, по створу реки Остер в пределах пгт Козелец - остается низким, в створе перед впадением реки Остер до реки Десна - близко к норме.

Госэкоинспекция в Черниговской области провела обследование 150 километров реки Остер. На ее русле в Носовском, Нежинском и Козелецком районах не выявлено несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в водный объект. Угрозы для реки Десна нет.

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"Наблюдения и кризисный мониторинг продолжаются", - проинформировал начальник Госэкоинспекции в Черниговской области Леонид Бурковский.

Как сообщал УНИАН, 1-3 июля в реке Остер вблизи села Гламазды Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в Черниговской области это явление объяснили естественными процессами, вызванными значительными ливнями с последующим повышением температуры, что вызвало в реке процессы гниения и недостатка кислорода.

По факту гибели рыбы в реке Остер открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод). СЭС рекомендует жителям сел вблизи реки Остер ограничить употребление воды из колодцев, в реке запрещено купаться и даже мыть руки, фрукты или овощи.