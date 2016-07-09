Мор рыбы в Остре: власти Нежина уверяют, что вода в реке чистая и в ней есть рыба

Об этом говорится в сообщении Нежинского городского совета.

"8 июля 2016 года группа журналистов выехала на очистные сооружения Нежина для того, чтобы воочию убедиться в качестве воды, которая попадает в реку Остер. Начальник очистных сооружений Игорь Луценко опроверг слухи относительно загрязнения реки, а также продемонстрировал журналистам биологические пруды, вода в которых имеет нормальный вид и не имеет неприятного запаха", - сказано в нем.

Кроме этого, он сообщил о том, что "вода в биопрудах в норме, о чем ярко свидетельствует наличие в них рыбы".

"Перед тем, как попасть к реке Остер, сточные воды проходят ежедневный анализ, долгий и поэтапный путь очистки длиной в 7 километров. Полная биоочистка с последующим отстаиванием на биопрудах проходит в четыре этапа", - сказано в сообщении.

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Как отметил Луценко, очистные сооружения работают в штатном режиме, за последнее время чрезвычайных ситуаций не было.

Также, как сообщают нежинские власти, журналисты "имели возможность ознакомиться с процессом глубокой биологической очистки с помощью радиальной установки "Акватор", вода в которой также в норме".

"Представитель Государственной экологической инспекции в Черниговской области также сообщил о том, что было проведено несколько анализов, которые подтверждают, что вода в реке Остер чистая. В пределах города и района вода в норме, поэтому призываем граждан сохранять спокойствие, а средства массовой информации не распространять неправдивую информацию относительно его состояния", - заявляет городская власть.