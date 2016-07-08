Территорию нацпарка "Двуречанский" на Харьковщине планируют увеличить вдвое

Об этом в ходе заседания областного координационного совета по экологическим проблемам сообщил директор Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской облгосадминистрации Андрей Тимчук, сообщает пресс-служба ОГА.

В состав рабочей группы вошли ученые Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и научно-исследовательского учреждения «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем».

Также вопросами расширения территории парка будут заниматься представители Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, территориальных органов Госгеокадастра, Двуречанской райгосадминистрации и общественных организаций в сфере экологии.

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«Уже подготовлено научное обоснование и картографические материалы по изменению границ территории национального парка «Двуречанский» ориентировочной площадью около 7 тысяч гектаров. Это позволит увеличить площадь природно-заповедного фонда Харьковской области, что предусмотрено региональной стратегией «Экология Харьковщины» на 2016-2020 годы», - отметил Тимчук.

В состав парка предложено включить земли Двуречанского и Купянского районов, в частности, государственного предприятия «Купянское лесное хозяйство».

«Это преимущественно меловые обнажения, степные участки и пойма реки Двуречная. Включение этих территорий в состав природно-заповедного фонда позволит сохранить редкий и эндемичный меловой растительно-животный комплекс, который в пределах Украины присущ лишь долинам рек бассейна Дона», - отметили в областном департаменте экологии.