В ФАО призывают остановить чрезмерный вылов рыбы в естественных водоемах

Как сообщает пресс-служба ООН, авторы доклада призвали государства остановить чрезмерный вылов рыбы в естественных водоемах и наращивать производительность в секторе ее искусственного разведения.

Согласно докладу "Состояние мирового рыболовства и аквакультуры", мировое потребление рыбы на душу населения впервые в истории превысило 20 килограммов в год. Еще в 1960-х- 1970-х годах один человек в среднем ежегодно потреблял 10 кг рыбы.

Эксперты уверены, что удовлетворить такой стремительный рост спроса на рыбу и компенсировать нехватку ресурсов помогло успешное развитие сектора аквакультуры.

Тем не менее, общее состояние морских ресурсов ухудшается. Сейчас в озерах, реках и океанах вылавливается в три раза больше рыбы, чем в 1974 году. Такой чрезмерный вылов рыбы подрывает способность ее воспроизводства до минимально необходимого уровня и также нарушает биологический баланс подводного мира.

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Авторы доклада сообщают, что в Средиземном и Черном морях показатель чрезмерного вылова составляет 59 процентов всех рыбных запасов. Это, в первую очередь, относится к крупной рыбе, такой как хек, кефаль, морской язык и морской лещ.

В последние пять десятилетий поставки рыбы на мировые рынки опережают рост населения.

Генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва заявил, что удовлетворить такое пристрастие к рыбе и компенсировать нехватку ресурсов поможет успешное развитие сектора аквакультуры. С 1950 года ее производство выросло практически с нуля до рекордного уровня - 73,8 млн. тонн в 2014 году. Треть этого производства составляют моллюски, ракообразные и другие морские обитатели, не относящиеся к рыбам виды продукции.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине в притоке Десны зафиксирована гибель рыбы.