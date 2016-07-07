"Для поддержки здоровья": ученые выяснили, что пожары помогают поддерживать экологию леса

Ознакомиться с выводами ученых можно на сайте университета, пишет "Газета.Ru".

«Лес как экосистема зависит от пожаров - для поддержки здорового состояния периодические пожары ему просто необходимы, - считает Стамбауг. - Поняв, как они поддерживали экосистему в прошлом, мы можем найти наилучшие способы использования огня для сохранения лесов в будущем».

Чтобы изучить историю возникновения пожаров на территории штатов Оклахома и Тенесси, Стамбауг исследовал годовые кольца 332 деревьев из восьми разных областей каждого штата. Он обнаружил 843 различных следа гари между кольцами и смог определить, когда и как часто в каждом регионе происходили пожары за последние 300 лет. Он обнаружил, что, несмотря на более влажный и прохладный климат, пожары в Теннесси случались чаще, чем в Оклахоме. Также оказалось, что пожары происходили задолго до появления первых поселенцев, а значит, веками представляли важность для лесов.

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«История пожаров в Америке - это еще и история населения континента. Люди жили здесь более 12 тыс. лет, и везде, где мы видим передвижение народов, мы видим пожары или возможность их возникновения. Такое положение вещей оставалось неизменным столько времени, что экология лесов оказалась зависима от пожаров. Однако во многих регионах Америки, особенно в восточной части континента, пожары не случались уже более 150 лет из-за того, что люди находили способы их предотвратить. Сейчас множество лесов страдают от нехватки необходимых для обновления экосистемы пожаров,» - рассказал Стамбауг.

Для наилучшего изучения влияния пожаров на территории Америки Стамбауг с коллегами каталогизируют историю пожаров, изучая годовые кольца деревьев по всей стране.