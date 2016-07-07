В КГГА уверяют, что мор рыбы в Остре не повлиял на показатели питьевой воды в столице

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе доклада о чрезвычайной ситуации на реке Остер заявил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской госадминистрации Роман Ткачук.

«Анализируя ситуацию, можно утверждать, что явление имеет естественное происхождение. После продолжительных дождей произошло повышение уровня воды в реке Остер и подтопление берегов. Вследствие этого в русло реки попало большое количество продуктов эрозии, загнивающих растительных остатков и воды из окружающих болот. Также повлияло значительное повышение температуры воздуха, что привело к снижению содержания кислорода до критических показателей», - рассказал он.

По словам Ткачука, ухудшение показателей воды вызвало мор рыбы.

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«Что касается безопасности Киева. С самого начала этого события водоканал и управление экологии проводили постоянный контроль за состоянием воды, провели контроль воды на Днепровском и Деснянском водозаборах. Никаких превышений химических веществ и изменения качества воды выявлено не было. Продолжается контроль за состоянием воды», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине на протяжении 1-3 июля в реке Остер (приток Десны) вблизи села Гламазды Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы. В Госэкоинспекции в области гибель рыбы объяснили естественными процессами, вызванными значительными ливнями с последующим повышением температуры, что вызвало в реке процессы гниения и недостатка кислорода. По факту гибели рыбы в притоке Десны открыто уголовное производство.