В Черниговской области причиной гибели рыбы в притоке Десны стали природные процессы - экологи

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в области.

В конце июня в реке Остер на территории Нежинского и Носовского районов были обнаружены изменение цвета воды и посторонний запах. Аналогичной была ситуация в Козелецком районе.

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Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Черниговской области провели обследование русла реки Остер и отбор проб воды на территории Нежинского, Носовского и Козелецкого районов. При визуальном обследовании русла реки источников несанкционированных сбросов загрязняющих веществ в реки установлено не было. В результате проведенных гидрохимических исследований наблюдается наличие органического загрязнения.

По заключению экологов, учитывая длительное прохождение ливневых дождей, произошло повышение уровня грунтовых и поверхностных вод. Поскольку приток Десны протекает среди заболоченной местности, в реку попадает болотная вода с органическими остатками и поступают дождевые смывы с сельскохозяйственных угодий с низким содержанием растворенного кислорода и повышенными концентрациями по фосфатной и азотной группах.

Ситуация осложняется процессами "цветения" и развитием сине-зеленых водорослей, при отмирании которых возникает кислородный дефицит и выделяются токсины.

Значительное повышение температуры окружающей среды привело к повышению температуры воды в водоемах и реках, в «застойных» местах температура воды поднималась выше отметки 30 градусов, что на фоне низкого содержания кислорода вызвало интенсивные процессы гниения. Вышеупомянутые факторы способствовали гибели рыбы в притоке Десны.

На сегодняшний день Госэкоинспекция проводит усиленный контроль за гидрохимическим состоянием водных объектов области.

Как сообщал УНИАН, в Черниговской области на протяжении 1-3 июля в г. Остер вблизи с. Гламазды Берлозовского сельского совета Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы.