Минприроды обязало Госэкоинспекцию не допустить экологической катастрофы на Полтавщине
Министерство экологии и природных ресурсов поручило Госэкоинспекции принять меры для недопущения экологической катастрофы в Лубенском и Чернухинском районах Полтавской области, где из-за сильных ливней и попадания канализационных нечистот в реку Сула выявлены факты массовой гибели биоты.
Как сообщает отдел связей с общественностью и работы со СМИ департамента организационной деятельности Минприроды, Государственная экологическая инспекция должна принять все необходимые меры реагирования для недопущения негативного воздействия на окружающую среду, в частности возможной гибели животных, птиц, водных биоресурсов, занесенных в Красную Книгу.
О результатах проведенной работы Госэкоинспекция должна проинформировать Минприроды в течение рабочей недели.
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По информации из парка «Нижнесульский», по состоянию на 1 июля работники заповедника и Госэкоинспекции в Полтавской области обнаружили в Суле в районе сел Лукомье и Малоселецкое гибель речной рыбы.
Работники службы государственной охраны, УГСЧС Оржицкого района принимают меры по сбору и утилизации мертвой рыбы. Проводятся разъяснительные работы, ограничен доступ для купания, отдыха и употребления водных живых биоресурсов.