Минприроды обязало Госэкоинспекцию не допустить экологической катастрофы на Полтавщине

Как сообщает отдел связей с общественностью и работы со СМИ департамента организационной деятельности Минприроды, Государственная экологическая инспекция должна принять все необходимые меры реагирования для недопущения негативного воздействия на окружающую среду, в частности возможной гибели животных, птиц, водных биоресурсов, занесенных в Красную Книгу.

О результатах проведенной работы Госэкоинспекция должна проинформировать Минприроды в течение рабочей недели.

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По информации из парка «Нижнесульский», по состоянию на 1 июля работники заповедника и Госэкоинспекции в Полтавской области обнаружили в Суле в районе сел Лукомье и Малоселецкое гибель речной рыбы.

Работники службы государственной охраны, УГСЧС Оржицкого района принимают меры по сбору и утилизации мертвой рыбы. Проводятся разъяснительные работы, ограничен доступ для купания, отдыха и употребления водных живых биоресурсов.