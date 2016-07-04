На Черниговщине в притоке Десны зафиксирована гибель рыбы

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, на протяжении 1-3 июля в р. Остер вблизи села Гламазды Козелецкого района наблюдались случаи гибели рыбы.

С целью выяснения причин гибели рыбы сотрудники межрайонного отдела Черниговского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы отобрали пробы воды для установления их соответствия безопасным санитарно-эпидемиологическим нормам.

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Кроме того, сотрудники Государственной экологической инспекции в Черниговской области отобрали пробы воды для выявления возможного загрязнения ее вредными химическими или биологическими веществами. В настоящее время проводятся работы по установлению возможного источника загрязнения, последствий события и вреда, нанесенного окружающей среде, говорится в сообщении.

Также, по данным ОГА, продолжается информирование жителей территорий, по территории которых протекает р. Остер, о необходимости временного ограничения использование воды, купание и вылов рыбы в реке.

Справка УНИАН. Остер - река в Черниговской области Украины, левый приток Десны (бассейн Днепра). Длина Остра - 199 км. Площадь бассейна - 2 950 квадратных километров.

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В реку впадают 65 малых рек и ручьев (из них 57 длиной менее 10 км). Река берет начало возле с. Кальчиновки Бахмачского района.

Остер протекает по Приднепровской низменности в пределах Бахмачского, Борзнянского, Ичнянского, Козелецкого, Нежинского и Носовского районов Черниговской области.