В реке Сула на Сумщине зафиксирован массовый мор рыбы и раков

Видео об этом было выложено 28 июня в интернете.

В частности, почти на получасовом видео мужчины плывут на лодке по реке и показывают, что поверхность воды вдоль обоих берегов Сулы усеяна мертвыми щуками, лещами, окунями, плотвой и раками. Люди также комментируют, что «в жизни не видели такого мора».

При этом в социальных сетях местные жители выдвигают версию, что в экологической катастрофе виновато одно из местных предприятий, которое сливает в реку отходы.

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Госэкоинспекция в Сумской области обнародовала информацию, что 27 июня специалисты выехали на место и отобрали пробы воды. Результаты анализов показали, что в реке – и выше, и ниже г. Ромны по течению – существенно сниженный уровень кислорода в воде, но вредных стоков не обнаружено.

В Госэкоинспекции в области считают, что за несколько дней до этого в Роменском районе из-за мощных ливней с градом были затоплены территории, прилегающие к Суле, и остатки сенокосов попали в реку. При дальнейшем повышении температур гниения этих остатков, вероятно, привело к критическому снижению содержания кислорода в реке и гибели биоресурсов.

«Вопрос находится на контроле ведомства», - отмечается в сообщении.