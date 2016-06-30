В Черниговской области выявлено незаконную вырубку леса на 1,7 миллиона гривень

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, правоохранителями установлено, что на территории лесного хозяйства ГП «Нижинрайагролисництво» Дуболугивского сельского совета злоумышленники за пределами участка главного пользования незаконно, без лесорубочного билета, осуществили вырубку 460 деревьев.

Читайте такжеМинистр экологии запретил вырубку лесов в заповедниках и национальных природных парках

Убытки, причиненные окружающей среде незаконной вырубкой деревьев, составляют почти 1,7 млн грн.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого.

Следствие проводит следственный отдел Нежинского отдела полиции ГУ НП в области. Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в этом производстве.