В Калифорнии бушует мощный лесной пожар: огнем охвачено более 7500 гектаров, есть жертвы

Сейчас пожаром охвачено более 7500 гектаров, сообщает Русская служба Би-би-си.

Губернатор штата Джерри Браун ранее объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на пострадавшей территории. Лесной пожар уже уничтожил около сотни строений, еще около 1500 домов и построек находятся под угрозой уничтожения.

Читайте такжеВ Канаде растет площадь лесных пожаров, которые бушуют уже неделю (фото)

Как известно, пожар вспыхнул в минувший четверг в горах к северо-востоку от города Бейкерсфилд. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. Сообщается, что в ближайшее время будут эвакуированы 3 тысячи жителей населенного пункта Лейк-Изабелла.

В регионе последние дни держится жаркая и засушливая погода, в пятницу днем температура воздуха превысила 32 градуса по Цельсию.

Согласно сообщению, в июне на юго-западе США стоит необычная жара, в результате чего во многих штатах начались лесные пожары. Самый крупный произошел к юго-востоку от Альбукерке в штате Нью-Мексико, в результате чего более 20 домов сгорели, многие семьи были эвакуированы.

На прошлой неделе пожар вспыхнул на юге Калифорнии. Огонь угрожал многим домам в районе Санта-Барбары и к северу от Лос-Анджелеса.