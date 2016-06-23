В Тибете создали заповедник для наблюдения за звездами

Появление охранной зоны стало возможным благодаря стараниям ученых, которые написали местным властям, что те рискуют потерять одно из лучших мест для наблюдения за звездами на планете, если не предпримут мер для его охраны, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как говорит астроном Ван Сяохуа, этот резерват может стать отличным местом для популяризации астрономии.

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При этом туристам может быть непросто добраться до заповедника: мало того что он расположен в труднодоступной горной местности, иностранцам часто запрещают посещать Тибет.

В Китае это первый подобный заповедник. По данным Международной ассоциации темного неба, кроме него, в мире насчитывается восемь резерватов в семи странах.

Например, в Уэльсе существует национальный парк Брекон-Биконз, где посетители могут любоваться на звезды круглогодично.