Марианская впадина оказалась загрязненной людьми сильнее, чем китайские реки

Об этом сообщалось в докладе, прозвучавшем на конференции в Шанхае, передает Lenta.ru.

Алан Джеймисон и его коллеги впервые измерили концентрацию органических загрязнителей в организме бокоплавов, обитающих на глубине семи-десяти тысяч метров, от Марианской впадины на западе Тихого океана до желоба Кермадек у побережья Новой Зеландии. Раньше ученые проводили подобные исследования на глубине до двух тысяч метров.

Ракообразных поймали во время двух океанологических экспедиций в 2014 году: их собрали автоматические подводные аппараты. У обитателей обеих впадин нашли полихлорированные бифенилы (PCB, из этих веществ изготавливают пластмассы) и полибромированные дифениловые эфиры (PBDE, ингибиторы горения). Оба типа веществ принадлежат к стойким органическим загрязнителям - медленно распадающимся канцерогенам, которые были запрещены в большинстве стран мира начиная с 1970-х годов.

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В Марианской впадине концентрация PCB оказалась даже выше, чем в дельтах двух загрязненных рек Китая - Чжуцзян и Ляо. В желобе Кермадек опасного уровня достигло содержание PBDE в организме бокоплавов.

"Если бросать в море мусор, рано или поздно он утонет. Когда загрязнители попадают в глубоководные желобы, им некуда больше деваться, и они накапливаются. Вот почему там уровень опасных веществ выше, чем в дельтах рек, откуда они постоянно вымываются", - заявил Джеймисон.

Ученые подозревают, что высокий уровень PCB в Марианской впадине объясняется ее близостью к китайским промышленным районам, где производится пластмасса, а также к американской военной базе на острове Гуам.