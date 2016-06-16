Рыбный патруль Киева и области принес присягу и приступил к работе

Как передает корреспондент УНИАН, отобранные по конкурсу 44 патрульных и их руководитель уже приступили к выполнению своих обязанностей.

Госрыбагентство рассчитывает получить 15 млн грн из государственного бюджета на оснащение рыбного патруля новыми лодками и оборудованием, в частности беспилотниками. Соответствующее решение должна принять Верховная Рада. Пока патрульные пользуются оборудованием ликвидированных органов рыбоохраны Киевской области.

Сейчас в составе патруля 42 мужчины и 3 женщины. Средний возраст патрульных – 34 года. Четверть инспекторов ранее работали в старой рыбоохране, остальные не имели такого опыта. Конкурсный отбор предусматривал проверку физической подготовки, психологическое тестирование и экзамены по теоретической подготовке.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод и Госрыбагентство инициировали создание рыбного патруля в сентябре прошлого года. Набор заявлений на участие в конкурсном отборе стартовал в середине декабря.

Госрыбагентство использует опыт запуска этого патруля для всех областей Украины в течение 2016 года. Также в этом году в Украине будет введено электронную систему мониторинга вылова и сертификат происхождения рыбы, которые позволят создать на водоемах систему контроля европейского качества.

Запуск рыбного патруля по всей Украине, по подсчетам Госрыбагентства, обойдется в 200 млн грн.