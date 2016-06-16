В Житомирской области удалось стабилизировать ситуацию с загрязнением рек Случь и Хомора - ОГА

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, экологами установлено, что негативные последствия с загрязнением реки Хомора и Случ ликвидируются, а экологическая ситуация стабилизировалась и изменилась к лучшему.

Такие данные обнародованы сегодня во время выездного совещания на Понинковской картонно-бумажной фабрике (ООО «ПКПФ») в Хмельницкой области.

Там руководители Житомирской области вместе с экологами, представителями санитарно-эпидемиологической службы и руководством Барановского района осмотрели очистные сооружения этой бумажной фабрики.

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По дороге в Хмельницкую область они также проверили состояние реки Хомора в поселке Першотравенск Барановского района и на границе Житомирской i Хмельницкой областей. "Сейчас состояние речки намного лучше, ведь начался процесс самовосстановления", - отмечают в ОГА.

В то же время на совещании прозвучало, что сейчас первоочередной является прекращение накопления вредных веществ в реках и окончательная ликвидация последствий загрязнения.

Присутствующие на совещании руководители Понинковский картонно-бумажной фабрики (ООО «ПКПФ») из Хмельницкой оюласти рассказали, что на фабрике модернизированы очистные сооружения и приняты другие меры для того, чтобы в реку Хомора с предприятия не попадали ядовитые вещества.

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На совещании договорились заключить в будущем меморандум на уровне Житомирской, Хмельницкой и ряда других областей, где будет определен четкий план дальнейшего преодоления негативных экологических последствий в реках Случь и Хомора.

Как сообщал УНИАН, в начале мая этого года в Барановском районе Житомирской области после непродолжительной стабилизации экологической ситуации снова были загрязнены две реки Случь и Хомора.

Вода потемнела и приобрела неприятный резкий запах.

Управление ГСЧС в области объявило чрезвычайную ситуацию природного характера объектового уровня, связанную с массовой гибелью водных биоресурсов: рыбы, моллюсков, водной растительности и других водных организмов. Соответствующие службы проводили обеззараживание и меры по недопущению распространения загрязнения на другие территории.

По версии Житомирской ОГА, ситуация с загрязнением рек сложилась в результате несанкционированного сброса отходов производства одного из предприятий г. Понинка Хмельницкой области (ООО «Понинковская картонно-бумажная фабрика») в реку Хомора, которая является притоком реки Случь и ненадлежащего функционирования очистных сооружений в городе Полонное. По факту загрязнения рек в Барановском районе прокуратура открыла уголовное производство.

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По информации Житомирской ОГА, Госэкоинспекция в Хмельницкой области провела проверку на фабрике и установила, что ее очистные сооружения эксплуатируются с нарушением, поскольку обнаружено превышение установленных нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Хомора.

По фактам выявленных нарушений требований природоохранного законодательства руководителю предприятия выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а ответственное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности в виде штрафа по статье 59 КоАП.

Во время обысков на предприятии обнаружили трубы водоотвода очистных сооружений, из которых непосредственно в реку Хомора осуществляются выбросы (вероятный источник загрязнения - УНИАН), отобраны образцы воды в различных местах реки, изъято соответствующую документацию и тому подобное.