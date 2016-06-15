Рыбный патруль в Киевской области начнет работу 16 июня

"16 июня состоится официальная презентация и начало работы Киевского рыбоохранного (рыбного) патруля, нового органа по охране использования и воспроизведения водных биоресурсов, созданного вместо ликвидируемых органов рыбоохраны", - говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства.

В патруле Киевской области будут работать 44 инспектора, которые были отобраны по конкурсу из 2 тыс. претендентов. Патруль будет оснащен новой техникой (лодки, дроны, тепловизоры).

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Киевский рыбный патруль является пилотным проектом. В пресс-службе отметили, что Госрыбагентство использует опыт запуска этого патруля для всех областей Украины в течение 2016 года. Также в этом году в Украине будет введена электронная система мониторинга вылова и сертификат происхождения рыбы, которые позволят создать на водоемах систему контроля европейского качества.

Как сообщал УНИАН, запуск рыбного патруля по всей Украине, по подсчетам Госрыбагентства, обойдется в 200 млн грн, а в Киевской области – в 15 млн грн.