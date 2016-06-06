На Сумщине обсудили проблемы украинских лесов: отрасли критически не хватает финансирования

Во время выступления она обратила внимание на актуальный вопрос относительно финансирования юго-восточных областей Украины.

«С наступлением периода высокой пожарной опасности критически необходимым является финансирование мероприятий по охране леса от пожаров, мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями, обеспечение функционирования государственной лесной охраны, в частности, в таких областях как Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская и Херсонская», - подчеркнула Юшкевич.

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Первый заместитель главы ведомства добавила, что на сегодня в лесах зафиксировано около 180 случаев возгораний общей площадью 114,9 га. «В этих областях, в частности на Херсонщине, лесники не получают заработную плату, официально работают один раз в неделю. Можно сказать, что они на добровольных началах заботятся о лесе», - сказала Юшкевич.

Она сообщила, что для решения вопроса финансирования лесной отрасли в парламенте зарегистрировано два законопроекта относительно изменений в государственный бюджет на 2016 год и обратилась к народным депутатам с просьбой как можно быстрее рассмотреть их и принять.

Кроме того, первый заместитель председателя Гослесагентства затронула вопросы развития лесного хозяйства в Украине, в частности, на Сумщине.

По ее словам, Сумская область имеет высокие показатели лесоразведения и лесовосстановления.

«Государственными лесохозяйственными предприятиями в 2015 году воспроизведено лесов на 1,5 тыс. га, в том числе посажено лесных культур на 1,4 тыс. га, и на почти 120 га произошло естественное возобновление леса. Такие показатели получены благодаря ежедневному труду лесоводов. Задача состоит в том, чтобы увеличивать площадь лесов по всей Украине. Например, на Сумщине она составляет почти 18%, а оптимальная норма для этой местности 20%», - сказала она.

Также Кристина Юшкевич обратила внимание на то, что лесохозяйственные предприятия Сумщины являются бюджетообразующими для местных общин, только в областной бюджет за 2015 год было направлено более 21 млн грн.

Такие результаты работы дают возможность лесхозам направлять средства также на капитальные инвестиции и энергосбережение. «Благодаря созданию линий по выпуску топливных пеллет, специальных отопительных комплексов в государственных лесхозах области полностью отошли от использования газа, мазута, даже дров. Экономический эффект составляет около 1 млн грн в месяц. Всего экономится 5 млн м3 газа в год», - подчеркнула Юшкевич.

Первый заместитель председателя Гослесагентства подчеркнула, что ресурсы лесной отрасли могут использоваться как альтернативные виды топлива.

«Например, на Сумщине в государственных лесохозяйственных предприятиях есть около 300 тыс. м3 дровяной и неликвидной древесины. Это порубочные остатки, отходы от переработки древесины в собственных цехах, дрова технологические и топливные. И это только на шести предприятиях на севере области. Эти ресурсы древесины можно рационально и эффективно использовать для региона путем замены топлива на ТЭЦ», - сказала она.

Кристина Юшкевич сообщила, что в области разработана региональная программа, которая будет способствовать развитию лесного хозяйства, и обратилась к руководству Сумщины утвердить ее на сессии областного совета.

Народные депутаты Украины и участники выездного заседания парламентского комитета по вопросам бюджета отметили, что в целом необходимо разработать план реформы лесной отрасли, а также как можно скорее рассмотреть законопроекты относительно изменений в государственный бюджет на 2016 год для решения вопроса финансирования.